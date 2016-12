Volley, Mondiali Polonia: Italia ko con la Serbia

Comincia nel peggiore dei modi per l'Italia la seconda fase del Mondiale di volley. Gli azzurri cedono in tre set alla Serbia nella prima gara del girone E e sono praticamente fuori dal torneo: 25-19, 29-27, 25-22 il punteggio finale che condanna la nazionale di Mauro Berruto, inchiodata al penultimo posto con 2 punti. Giovedì l'Italia tornerà in campo al 20.25 per affrontare la Polonia padrona di casa.