Volley, Italia: Mondiale finito per Zaytsev?

L'Italia rischia di dover fare a meno di Ivan Zaytsev per il resto dei Mondiali di volley che si stanno svolgendo in Polonia. Lo schiacciatore azzurro, miglior marcatore della squadra del ct Berruto, si è fatto male alla caviglia destra nella sfida persa domenica sera contro gli Stati Uniti e non ci sarà, oltre che per la gara contro la Serbia, la prima della seconda fase, probabilmente anche per il resto del torneo.