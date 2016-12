Pallavolo: Mondiali; Italia già qualificata per 2/a fase

L'Italvolley vola alla seconda fase del Mondiale di pallavolo in corso in Polonia e lo fa già prima di affrontare gli Stati Uniti. Gli azzurri sono stati raggiunti in classifica, a cinque punti, dal Belgio che ha perso al tie-break contro la Francia, ma lo precede per via del numero di vittorie in questa prima pool: due contro una. Portorico, battuto, invece, 3-0 dall'Iran ha chiuso all'ultimo posto del girone.