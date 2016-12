World Gran Prix: l'Italia piega 3-2 il Giappone

La sfida giocata dall'Italia di Bonitta è sostanzialmente a due facce. Le azzurre, senza Francesca Ferretti per un problema al ginocchio, partono con Signorile in palleggio, opposto Centoni, centrali Arrighetti e Chirichella, schiacciatrici Del Core e Piccinini, libero De Gennaro, e dominano i primi due set, chiusi 25-20 e 25-17 rispettivamente. Nel terzo set però il Giappone si rifà sotto e grazie anche ad un'ottima Nagaoka, 17 punti alla fine, si impone 25-21. Nel quarto sono ancora le nipponiche a farsi preferire, 25-20, ma questa volta è Ishii, 15 punti, a salire in cattedra.

La gara si decide così al tie break. Il ct Bonitta decide di lanciare la giovanissima palleggiatrice Ofelia Malinov (classe 1996) e ottiene risposte confortanti: le azzurre tornano padroni del campo e chiudono 15-11 per il successo. Per l'Italia spiccano le ottime prove di Nadia Centoni, 25 punti, e Antonella Del Core, 18.