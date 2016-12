World League 2014: Italia in semifinale, ora il Brasile

Prova di autorità dell'Italvolley nella final six della World League. Al Mandela Forum di Firenze i ragazzi di Berruto schiantano in tre set l'Australia nella seconda partita del pool H e strappano ib biglietto per le semifinali: 25-14 25-22 25-21 i parziali a favore degli azzurri in poco più di un'ora di gioco. Sabato alle 20.30 l'Italia si giocherà l'accesso alla finale contro il Brasile, in un nuovo capitolo della sfida infinita con i verdeoro.