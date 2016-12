Sand Volley 4x4: a Riccione l'All Star Game

Il Lega Volley Summer Tour Rilastil Cup 2014 sbarca a Riccione . Dopo la prima tappa del torneo itinerante di Sand Volley 4x4 andata in scena a Terracina , va in scena l' All Star Game . La vincente si aggiudica il Trofeo Rilastil Cup e sfiderà l' All Star Team , composto da stelle assolute come Maurizia Cacciatori e Eleonora Lo Bianco e allenato da Andrea Gardini , vincitore di 3 titoli Mondiali e 4 Europei, 7 Scudetti e 4 Champions League.

La Ecolav - Zero Cinque Urbino, campione in carica, difenderà il suo titolo contro le seguenti avversarie: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, seconda nell'appuntamento inaugurale del tour, la Pomì Casalmaggiore, la Miralago Caffé Bergamo, la Metalleghe Sanitars Montichiari e la Liu Jo Modena. Le formazioni in gara sono suddivise in due gironi secondo un ranking che terrà conto dei risultati ottenuti nel 21° Campionato Rilastil Cup. Le prime classificate dei due gironi all'italiana si qualificano alle semifinali, mentre le seconde e le terze affrontano una fase a incroci per definire le altre due semifinaliste. Il 13 luglio in mattinata le semifinali e le finali 5°-6° e 3°-4° posto, mentre nel pomeriggio la finalissima.