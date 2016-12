World League: Italia giù, arriva il quinto ko

Ancora uno scivolone in World League per l' Italvolley di Mauro Berruto. A Bologna gli azzurri sono stati battuti in quattro set dal Brasile , che si è imposto con il punteggio di 25-16 21-25 25-19 25-19. Per l'Italia si tratta della quinta sconfitta consecutiva nella competizione dopo le sei vittorie iniziali e arriva dopo i doppi ko contro Polonia e Iran. Domenica gli azzurri affronteranno ancora il Brasile nell'ultima gara della prima fase.

All'Italia non è bastato schierare i titolari - Travica, Zaytsev, Kovar, Parodi, Birarelli, Piano e il libero Rossini -, di nuovo in campo in un'Unipol Arena sold out (8mila spettatori) dopo il breve periodo di riposo concesso loro da Berruto. Zaytsev ha chiuso il match come miglior realizzatore (30 punti), ma il Brasile ha mandato ben quattro giocatori in doppia cifra: Wallace (23), Sidao (13), Lucas (13) e Lucarelli (10). A fare la differenza sono state probabilmente le diverse motivazioni delle due squadre. L'Italia arrivava all'incontro con la certezza di partecipare alle Final Six in programma a Firenze dal 16 al 20 luglio, mentre i verdeoro, con l'Iran già qualificato, si giocheranno il passaggio del turno nelle ultime gare del girone A in un testa a testa con la Polonia.