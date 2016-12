Volley World League 2014: Italia, ko indolore con la Polonia

Dopo sei vittorie consecutive in altrettanti incontri di World League, l'Italia del volley perde 3-2 (25-23, 24-26, 26-24, 25-27, 15-10) a Katowice contro la Polonia. Il commissario tecnico Mauro Berruto mette in campo una Nazionale sperimentale facendo rifiatare i giocatori maggiormente impegnati fino ad ora. Gli azzurri sono già sicuri di partecipare come paese ospitante alle prossime Final Six in programma a Firenze dal 16 al 18 luglio.