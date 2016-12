World League 2014: Italia imbattibile, 3-1 alla Polonia

Sempre e comunque Italia . Nella splendida cornice all'aperto del Foro Italico di Roma , la Nazionale maschile di volley centra la sesta vittoria in sei partite di World League replicando il 3-1 di due giorni fa alla Polonia : 25-21, 25-20, 15-25 e 25-17 i parziali. Sono 18 i punti in classifica per Zaytsev e compagni , sempre più saldi in testa al Girone A . L'Italia tornerà in campo il 13 giugno, per la prima delle due trasferte proprio in Polonia.

Tre set di totale dominio e uno di riposo: questo quanto emerge dal Foro Italico, dove l'Italia si conferma per la sesta volta la regina di World League. Gli uomini di Berruto, già qualificati alla fase finale in quanto nazione ospitante, continuano però a non lasciare nulla al caso e travolgono per la seconda volta in due giorni la Polonia. Qualche segno di stanchezza, evidenziato in un terzo set di blackout, non basta a intimorire un'Italia sempre in controllo. Nel primo set è Zaytsev (18 punti alla fine) a caricarsi la squadra sulle spalle, nel secondo e nel quarto ci pensano Birarelli (14 a referto) e Travica (7). In mezzo un brutto parziale con la Polonia che sfrutta le rotazioni dalla panchina di Berruto: ma non basta uno spavento ad ammutolire gli 11mila spettatori, che nell'ultimo set tornano ad applaudire gli azzurri e li spingono all'ennesima vittoria di una World League sin qui perfetta.