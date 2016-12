World League 2014: l'Italia mette la quinta, 3-1 alla Polonia

E sono cinque. L'Italvolley maschile batte anche la Polonia e centra la quinta vittoria consecutiva in World League. A Bari la squadra di Berruto si impone in quattro set con il punteggio di 25-22 20-25 25-23 25-20 e consolida il suo primato nel girone A: gli azzurri salgono a 15 punti e volano a +10 sul Brasile, vittorioso al tiebreak sull'Iran. L'Italia tornerà in campo tra due giorni a Roma per la rivincita con la Polonia.