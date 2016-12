World League: Italia bella e spietata, 3-0 all’Iran

L' Italia non si ferma più. A Trieste il sestetto azzurro batte 3-0 l’Iran e brinda al terzo successo consecutivo in World League , calando il tris dopo i primi due successi contro il Brasile . L’Italia, al primo impegno casalingo nel torneo, si impone con i parziali di 25-19, 25-22, 25-23 e r esta saldamente al comando del Gruppo A a punteggio pien o . Domenica a Verona la quarta uscita ancora contro gli iraniani (ore 20).

Ancora una volta l'Italia vince e convince: trascinati dal tifo degli oltre 6mila scatenati triestini, gli azzurri dominano per larghi tratti la gara contro l'Iran e dimostrano di essere tornati una delle prime forze del volley mondiale. Non semplice l'impegno contro l'Iran dell'ex Perugia Boban Kovac, ma la Nazionale di Berruto approccia nel migliore dei modi la sfida: primo set chiuso con sei set point dopo un lungo equilibrio durato fino al secondo time out tecnico, secondo risolto dalla vena in servizio di Luca Vettori che entra dalla panchina solo per battere e piazza l'ace decisivo. Anche nel terzo periodo gli azzurri hanno controllato, chiudendo alla fine sul 25-23 che vale la terza vittoria consecutiva in World League. Un'imbattibilità da conservare gelosamente a partire dal prossimo impegno casalingo di domenica, sempre contro l'Iran a Verona.