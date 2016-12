World League 2014: Italia super, Brasile ancora ko

Due gare e due vittorie per l' Italia del volley che inizia alla grande questa World League 2014 , antipasto ai Mondiali. Gli azzurri di Berrutto , dopo aver vinto ieri, si sono ripetuti battendo ancora per 3-1 (25-17, 24-26, 25-23, 25-20) il Brasile di Bernardinho davanti al proprio pubblico a Jaragua do Sul . Sugli scudi per l'Italia il solito Ivan Zaytsev , autore di 23 punti, mentre Simone Parodi e Jiri Kovar ne hanno aggiunti 13 .

L'Italia del ct Mauro Berruto chiude imbattuta il primo weekend di World League con il secondo successo in due giorni per 3-1 in casa del Brasile di Bernardinho. Gli azzurri partono fortissimi nel primo set, 10-1, e poi chiudono 25-17 in appena 26 minuti. Il secondo set è decisamente più equilibrato, il Brasile tiene testa all'Italia e la spunta in volata 26-24. Gli azzurri non si fanno sorprendere e nel terzo set, dopo aver allungato sul 16-14 con un ace di Parodi, scappano via e chiudono 25-23. Anche nel quarto parziale è l'Italia a dominare, spinta da Ivan Zaytsev, top scorer con 23 punti, e sigilla il match chiudendo 25-20. Nelle fila azzurre anche 13 punti a testa per Parodi e Kovar mentre Piano trova 8 dei suoi 9 punti finali a muro. Al Brasile non bastano i 16 punti di Lucarelli Souza e i 15 di Lopes. L'Italia tornerà in campo, per il debutto casalingo, il 30 maggio e l'1 giugno contro l'Iran.