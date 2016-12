World League 2014: Italia da sogno, schiantato il Brasile

L' Italvolley inizia al meglio la sua World League 2014. A Jaragua do Sul, nella prima partita del gruppo A, gli azzurri di Mauro Berruto sconfiggono con un perentorio 3-1 (25-19, 27-25, 22-25, 25-21) i tre volte campioni del mondo del Brasile e si issano in vetta al proprio girone. I grimaldelli dell'attacco azzurro sono J iri Kovar (16 punti) e Ivan Zaytsev (15). Sabato alle ore 15 si replica, ovviamente sempre in casa degli uomini di Bernardinho.

L'Italia si era presentata in Brasile con gli uomini migliori mentre i padroni di casa stanno dando il via ad un largo ricambio generazionale: ma di certo vincere, e così bene, in casa della Nazionale che ha trionfato negli ultimi tre Mondiali e che resta, seppur di pochissimi punti, la prima del ranking internazionale è un colpo che in pochi si aspettavano. Ma il campo parla chiaro: l'Italia, che non batteva il Brasile in casa sua dal lontano 21 giugno 2003, schianta la squadra di Bernardinho con un primo set perfetto chiuso con un 25-19 piuttosto comodo. Nei due periodi centrali, uno vinto dagli azzurri e l'altro dagli avversari, è battaglia punto a punto con gli azzurri che concedono un po' troppo in battuta e alla fine consegnano il terzo set al Brasile. Ma nel quarto l'organizzazione perfetta di Berruto, sotto la sapiente regia di Dragan Travica che sigla anche il decisivo ace del 25-21 al quarto, garantisce all'Italia un successo assolutamente meritato e per certi versi storico. Alla fine c'è anche un pizzico di tensione tra le due panchine, con Bernardinho che non gradisce l'esultanza azzurra. Sabato il secondo match, e capiremo se questa Italia può davvero puntare a spodestare il Brasile dal tetto del mondo.