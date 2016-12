Volley: Valentina Arrighetti lascia Busto Arsizio

Un'altra pallavolista azzurra lascia il campionato italiano e va all'estero. Con un post sul proprio profilo Facebok ufficiale, Valentina Arrighetti annuncia l'addio all'Unendo YamamaY Busto Arsizio ed è pronta ad un'avventura all'estero, probabilmente a Baku, in Azerbaijan. "Lascio l'Italia per intraprendere un nuovo percorso che sono sicura mi servirà sotto tutti i punti di vista", ha scritto la 29enne centrale genovese.

L'Arrighetti saluta dunque Busto Arsizio dopo due stagioni con una Supercoppa italiana vinta e una finale scudetto persa contro Piacenza, e soprattutto dopo che il club si è già mosso ingaggiando Giulia Pisani, Ciara Michel e Freya Albrecht nel ruolo di centrale. Per Valentina il futuro è all'estero, con ogni probabilità a Baku, in Azerbaijan: in pole position c'è il Lokomotiv di Carli Lloyd, suo compagna l'anno scorso a Busto, ma anche il Rabita ci prova e lì ritroverebbe Francesca Ferretti.

"In questi mesi non ho mai nascosto che un’esperienza all’estero mi sarebbe piaciuta, si è presentata questa occasione e ho deciso di mettermi in gioco. Ringrazio la, dalla società allo staff, gli sponsor e tutte le persone che ho conosciuto in questi due anni insieme. Il ringraziamento più grande va alle mie compagne di squadra che hanno intrapreso questa bella avventura con me, questo gruppo non lo dimenticherò mai, a chi resta e a chi va un grande in bocca al lupo e una stretta di quelle nostre", ha aggiunto.