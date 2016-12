Volley, Mondiale per club: Trento è fuori

E' già finita la corsa di Trento nel Mondiale per club di volley a Belo Horizonte, in Brasile. La vittoria al tie-break dell'Upcn San Juan contro i qatarioti dell'Al-Rayan nell'ultima giornata della fase a gironi estromette dalle semifinali la Diatec, cui non basta battere per 3-0 l'Esperance Tunis per continuare il suo cammino: per qualificarsi alla squadra di Serniotti sarebbe servita una contemporanea sconfitta degli argentini.