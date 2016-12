Volley, A1 donne: Piacenza vince ancora, mani sul titolo

Le mani di Piacenza sul titolo. Al PalaBanca le campionesse d'Italia travolgono in tre set Busto Arsizio in gara 2 della finale scudetto di A1 femminile e si portano sul 2-0: 25-19 25-16 25-22 i parziali a favore delle ragazze di Giovanni Caprara, che sabato in gara 3 al PalaYamamay di Busto Arsizio avranno a disposizione il primo match point per chiudere la serie e conquistare così il loro secondo scudetto consecutivo.

La Unendo Yamamay non riesce a ripetere quanto fatto sabato scorso in gara 1, quando con un avvio bruciante era riuscita a mettere in difficoltà le avversarie. Questa volta Piacenza non si fa sorprendere e domina la gara fin dalle prime battute, chiudendo la contesa in meno di un'ora e mezzo di gioco. Rebecchi trascinata dai 20 punti di Lucia Bosetti, nominata ancora una volta Mvp della gara, mentre De Kruijf, Van Hecke e Meijners contribuiscono con 12 punti a testa. La top scorer di Busto Arsizio è Anne Buijs con 15 punti, seguita da Francesca Marcon e Serena Ortolani con 9. Ora le ragazze di Carlo Parisi non possono più permettersi passi falsi: sabato prossimo, davanti al proprio pubblico, sono obbligate a vincere per prolungare la serie. Ma contro questa Rebecchi servirà ben altra partita rispetto a quella giocata stasera.