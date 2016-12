Volley, A1 femminile: Novara non ha scampo, Piacenza in finale

Tutto come da copione. In gara 2 della semifinale scudetto Piacenza travolge Novara con un secco 3-0 (25-13, 25-12, 25-15) e conquista l'accesso all'ultimo atto della A1 di volley femminile: troppo netta la superiorità della Rebecchi Nordmeccanica , allo Sporting Palace non c'è mai partita. La squadra campione d'Italia, dunque, potrà difendere il titolo in finale. Se la vedrà con Busto Arsizio , che ha regolato in due gare Conegliano.

Dopo essersi imposta per 3-1 in gara 1, la River si ripete anche in trasferta e conquista il diritto di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale scudetto contro Conegliano. Le azzurre di Pedullà non riescono mai a dare filo da torcere a quelle di Caprara, che ora torneranno in campo il 26 aprile al PalaBanca per gara 1 della finalissima. Spicca su tutte la prestazione di Floortje Meijners, autentica trascinatrice con 17 punti (4 a muro): ora l'olandese agirà da grande ex nella serie contro Busto Arsizio, con cui nel 2012 riuscì a conquistare il 'triplete' (Coppa Italia, Coppa CEV e scudetto).