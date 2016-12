Volley, playoff A1 femminile: Piacenza e Novara in semifinale

Bastano due gare delle tre in programma per completare il quadro delle semifinali dei playoff scudetto della serie A1 femminile di volley. Dopo Conegliano e Busto Arsizio, anche le campionesse d'Italia in carica di Piacenza e Novara chiudono 2-0 la serie dei quarti. La Rebecchi Nordmeccanica batte 3-0 la Robur Tiboni Urbino mentre la Igor Gorgonzola piega 3-1 la Liu Jo Modena. Da venerdì 18 aprile via alle semifinali.