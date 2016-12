Volley, A1 playoff: Macerata prima finalista

La Lube Banca Marche Macerata è la prima squadra qualificata per la finale scudetto dei playoff di A1 maschile di volley. I marchigiani, primi in regular season, battono 3-0 (25-21, 25-20, 34-32) Casa Modena in gara 3 della serie di semifinale sul campo di casa, concretizzando il primo match ball. Macerata, allenata da Alberto Giuliani, torna in finale dopo lo scudetto conquistato nel 2012 nella serie contro l'Itas Diatec Trentino.