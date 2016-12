Volley, playoff A1 femminile: Conegliano e Busto in semifinale

Non ci sarà bisogno dello spareggio. Conegliano e Busto Arsizio vincono gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto e si sfideranno dunque in semifinale. Tutto facile per l'Imoco che fa fuori Casalmaggiore replicando il 3-0 rifilato alle rosanero in gara 1: finisce 21-25, 21-25, 21-25. Stesso punteggio al PalaYamamay dove Bergamo, dopo la debacle interna, non riesce a portare il confronto a gara 3: le Farfalle vincono 25-17, 25-23, 25-16.

Feroci e concentrate le Pantere che a Viadana concedono poco o nulla alla Pomì. Un triplice 25-21 per le ragazze di Gaspari, seconde in Regular Season, che costringono Zago e compagne ad alzare bandiera bianca: per la quarta volta in stagione Conegliano s'impone su Casalmaggiore con un secco 3-0, simbolo di una netta superiorità. Il muro dell'Imoco funziona bene, Nikolova chiude con 15 punti, Barcellini e Fiorin con 13 a testa: i tifosi veneti possono far festa. A Busto Arsizio, invece, le Farfalle concedono il bis e, dopo il 3-0 del Pala Norda, stendono Bergamo con lo stesso punteggio. Il PalaYamamay è una bolgia e le ragazze di Parisi non sbagliano, padrone del match in tutti e tre i set disputati. Nella metà campo bustocca funziona tutto alla perfezione: la ricezione si esprime al solito su percentuali alte, l'attacco è chiamato in causa in maniera equilibrata, con i 15 punti di Ortolani e i 14 sia di Buijs che di Arrighetti.