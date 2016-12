Volley, playoff A1 femminile: Piacenza e Novara ok

Buona la prima per Piacenza e Novara. La Rebecchi Nordmeccanica e la Igor Gorgonzola si aggiudicano gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto battendo rispettivamente Urbino e Modena. Nessun problema per le ragazze di Caprara, prime classificate in regular season, che al PalaBanca liquidano con un secco 3-0 la Robur Tiboni. Più complicata invece la vittoria delle piemontesi che allo Sporting Palace superano 3-1 in rimonta la Liu Jo.