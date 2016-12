Volley, playoff A1: Macerata implacabile, Perugia si riscatta

Al PalaPanini, Macerata si rende protagonista di una partita praticamente perfetta con Zaytsev, autore di 17 punti, che sale in cattedra fin dal primo set. A decidere il parziale è però Stankovic che, con un muro, firma il 26-24. Nel secondo set lo strappo decisivo arriva grazie a Stankovic e Kurek ma il punto del 25-22 è di Parodi.

Terzo set equilibratissimo ma è ancora una volta Zaytsev a rendersi protagonista con due muri su Kovacevic che chiudono il match. La Lube Banca proverà ora a chiudere il discorso domenica alle 18.30 al Pala Baldinelli.

Decisamente più sofferta la vittoria per 3-2 di Perugia che, dopo la sconfitta in casa di Piacenza, si impone al tie break. Sembra tutto facile per i padroni di casa che, dopo due set, sono già avanti 2-0 ma nel terzo parziale Piacenza torna in partita lasciando a 15 gli umbri che non riescono ad imporsi nemmeno nel quarto set. Si va così al tie break con Le Roux, tra i migliori fino a quel momento per la Copra Elior con 15 punti, che sbaglia il punto decisivo e così Perugia si impone 16-14 nel set decisivo. Top scorer della serata è Atanasijevic che sigla 24 punti. La Sir Safety pareggia la serie sull'1-1. La Lega volley ha fissato Gara3 sabato alle 17.30 per ragioni televisive ma il presidente di Piacenza Guido Molinaroli vorrebbe posticipare l'incontro.