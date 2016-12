Volley, A1 femminile: Piacenza implacabile, Conegliano c'è

Prosegue il duello a distanza tra Piacenza e Conegliano in vetta alla classifica di A1 di volley femminile. Nella 10a giornata di ritorno, la Rebecchi Nordmeccanica batte 3-1 (25-15, 27-25, 16-25, 25-22) la Yamamay Busto Arsizio e mantiene la testa con 49 punti, 5 in più della Imoco che, dopo la clamorosa sconfitta nell'ultimo turno con Ornavasso, si sbarazza per 3-0 (25-17, 27-25, 25-18) della Pomì Casalmaggiore.