Volley, A1 femminile: impresa Ornavasso, fermata Conegliano

Dopo dieci vittorie consecutive, si ferma la corsa in campionato di Conegliano . Nella 9.a giornata di ritorno di A1 femminile, l'Imoco perde 3-2 a Ornavasso e scivola a -5 dalla capolista Piacenza, a due turni dalla fine della Regular Season. Sorride invece Busto Arsizio che stende 3-0 Frosinone e agguanta al quarto posto Modena. Chiude il programma la vittoria di Urbino, 3-0 a Forlì : la Robur Tiboni continua a lottare per un pass per i playoff.

Inaspettata la debacle di Conegliano, che a Castelletto Ticino vince i primi due set ma poi crolla sotto i colpi di Ornavasso: 21-25, 15-25, 25-23, 29-27, 15-10 il punteggio finale in favore delle padrone di casa, che reagiscono con rabbia nel terzo set e, annullando due palle match all'Imoco nel quarto, trascinano il match al tiebreak dove, sulle ali dell'entusiasmo, mandano in delirio i propri sostenitori.

Nessun problema invece per Busto Arsizio che vendica il 3-0 subìto a Frosinone e s'impone con un secco 25-22, 25-17, 25-16.

Tutto facile anche per Urbino sul campo del fanalino di coda Forlì: 19-25, 20-25, 19-25 i parziali.