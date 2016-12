Volley, A1 donne: riscatto Piacenza, sorpresa Casalmaggiore

Dopo la sconfitta nello scontro al vertice sul campo della Imoco Conegliano, la Rebecchi Nordmeccanica Piacenza si riscatta battendo 3-1 la Igor Gorgonzola Novara in uno dei due anticipi della 9a giornata di ritorno della A1 femminile di volley. Nell'altra sfida in programma nella serata la Pomì Casalmaggiore ha vinto a sorpresa 3-1 sul campo della Liu Jo Modena, reduce dal successo sull'Unendo Yamamay Busto Arsizio.

La Rebecchi Nordmeccanica, fra le mura amiche del PalaBanca, non dà scampo alla Igor Gorgonzola Novara, reduce dal turno di riposo. Le campionesse d'Italia in carica vincono i primi due set per 25-19 e mettono l'ipoteca sulla gara. Le piemontesi però non ci stanno e con un sussulto d'orgoglio vincono 25-19 il terzo. Nel quarto set però la squadra di Caprara riordina le idee e chiude il discorso con un agevole 25-13. Sorprendente invece lo scivolone interno della Liu Jo Modena, che cede il passo alla Pomì Casalmaggiore. La formazione ospite, reduce dal 3-0 interno contro Ornavasso, inizia forte al Palacasamodena e si porta avanti 2-0 con un doppio 25-23. Con lo stesso punteggio Modena vince il terzo riaprendo il discorso. Nel quarto set ci si attende la rimonta definitiva delle ragazze di Chiappafreddo ma la Pomì conduce con autorità fin dall'inizio e chiude la partita 25-20.