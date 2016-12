Volley, Challenge Cup: Latina sconfitta in finale

Ennesima delusione europea per l' Andreoli Latina che, dopo la sconfitta dello scorso anno in finale di Coppa Cev contro l’Halkbank Ankara , ha perso quest'anno la doppia sfida di finale di Challenge Cup ancora contro una squadra turca, questa volta il Fenerbahce. Dopo la vittoria per 3-2 dell'andata la squadra di Simoni è stata travolta 3-0 ad Istanbul dai ragazzi di Castellani: decisivo Miljkovic con 19 punti e premiato meritatamente con l'Mvp.

Nell'albo d'oro della terza competizione europea il Fenerbahce succede alla Copra Elior Piacenza.

L'Andreoli Latina, con gli uomini contati visti i problemi di Skrimov e l'assenza di Gitto, perde il primo set 25-22 poi, con la spinta del pubblico, il Fenerbahce vola via e vince anche gli altri due set 25-19 e 25-17. Alla formazione ciociara non basta un ottimo Sasa Starovic che ha chiuso con 16 punti e il 50% in attacco. Questo il commento del tecnico di Latina Dario Simoni: "Sono stati decisamente più forti, ce l’abbiamo messa tutta ma non è bastato. Dobbiamo essere fieri di essere arrivati in finale ed aver vinto la prima gara. Non dobbiamo pensare che è stata una stagione fallimentare, perché arrivare fin qui, giocare contro dei campioni e averli battuti all’andata, è stata una grande cosa".