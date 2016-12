Volley, A1 femminile: vendetta Conegliano, Piacenza al tappeto

La vendetta di Conegliano . Al Palaverde, nell'anticipo di A1 femminile di volley , l'Imoco batte al tiebreak la capolista Piacenza nel replay della finale scudetto 2013, interrompendo così la serie negativa con le campionesse d'Italia che quest'anno era proseguita con i ko in Supercoppa e nell'andata di campionato: 25-21, 17-25, 21-25, 25-19, 15-11 il punteggio in favore delle Pantere, che conquistano la decima vittoria di fila e salgono a -3 dalla vetta.

I circa cinquemila spettatori non rimangono delusi dello spettacolo e dall'altalena di emozioni offerte delle due squadre. Grande equilibrio ad inizio gara, rotto da Nikolova, Fiorin (Mvp del match) e De Gennaro che firmano il primo scatto di Conegliano (23-17) e mettono in cassaforte il primo set. Nel secondo arriva la reazione rabbiosa di Piacenza che, trascinata da una scatenata Bosetti (34 punti), firma prima l'1-1 e poi il 2-1, vincendo un equilibratissimo terzo set. Nel quarto parziale riecco Conegliano, che scatta sul 19-14 con Barcellini e Barazza e gestisce poi il vantaggio portando il match al quinto. Al tiebreak le due squadre vanno a braccetto sino al cambio campo (8-6), poi l'Imoco cambia passo e vola sino al 14-8: la Rebecchi annulla tre palle match ma non basta, il Palaverde può far festa.