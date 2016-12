Volley, A1 femminile: rimonta Conegliano, Bergamo si arrende al tiebreak

Conegliano fa il colpo sul parquet di Bergamo nel big match della settima giornata di ritorno dell'A1 femminile di volley. La Imoco Volley la spunta in rimonta al tiebreak con il punteggio di 25-22 25-17 16-25 22-25 12-15 e consolida il secondo posto in classifica: sono 5 ora le lunghezze di vantaggio sulla Foppapedretti, che resta inchiodata al terzo posto a quota 33.

Serve il tiebreak anche a Novara per avere la meglio su Ornavasso: la Igor, reduce dal secco ko casalingo contro Busto Arsizio di una settimana fa, si impone 22-25 25-17 13-25 25-15 10-15. In coda sorprendente vittoria di Frosinone su Modena, piegata con un netto 3-0 (25-19 25-13 25-16), mentre il Forlì fanalino di coda non può nulla contro Casalmaggiore, che si impone 16-25 21-25 20-25.