Volley, Mondiale: ecco il girone dell'Italia

Saranno Germania, Argentina, Croazia, Tunisia e la seconda qualificata della Norceca (girone del Centro-Nord America) le avversarie dell'Italia per il prossimo Mondiale di pallavolo che si giocherà in Italia dal 23 settembre al 12 ottobre e per il quale sarà coinvolta tutta la Penisola da Roma a Trieste, passando per Bari, Verona e Modena. Grande finale al Forum di Milano. Questo è l'esito del sorteggio che si è svolto a Parma.