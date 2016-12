Volley, Piacenza spazza Bergamo e scappa via

Grazie a una splendida rimonta nel quarto set, Piacenza batte 3-1 Bergamo nel big match della sesta giornata di ritorno e va in fuga in testa alla classifica: ora la Rebecchi Nord Meccanica ha 6 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, l’Imoco Conegliano, che si sbarazza di Forlì con un secco 3-0 e consolida il secondo posto in classifica. Sorridono anche Modena (3-0 a Urbino) e Casalmaggiore (3-1 in casa contro Frosinone).