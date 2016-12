Volley, Piacenza si prende la prima Coppa Italia

Piacenza in festa! La Copra Elior di Luca Monti ha vinto la Coppa Italia 2014 di A1 nelle Final Four del PalaDozza di Bologna battendo 3-0 (27-25, 25-21, 25-19) la Sir Safety Perugia. Per Piacenza, che in semifinale ha superato 3-1 la Diatec Trentino, si tratta del primo successo di sempre in questo torneo. Battuta la squadra di Kovac che non riesce a completare il suo percorso dopo aver fatto fuori Macerata, capolista di A1.