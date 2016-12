Volley, A1: colpo Molfetta, Ravenna ko al tiebreak

Molfetta infrange il sogno playoff di Ravenna . Al Pala De Andrè, nel recupero della nona giornata di A1, l'Exprivia batte 3-2 (27-29, 26-24, 26-28, 25-15, 18-20) la CMC e spegne quasi definitivamente le speranze dei romagnoli di raggiungere la fase finale del campionato: a due partite dalla fine della regular season i ragazzi Bonitta sono infatti a -5 dall'ottavo posto, quello occupato da Verona e l'ultimo utile per accedere ai playoff.

Una vera maratona a Ravenna: alla fine esulta Molfetta che grazie a questi due punti lascia l'ultimo gradino della classifica. Troppi errori al servizio per la Cmc, in particolare nel tie-break dove si è trovata addirittura avanti 13-10. Tante le battute sbagliate dagli uomini di Bonitta anche nel primo set: non fallisce invece Sabbi che al video-check mette l'ace del 27-29. Nel secondo parziale riflettori puntati su Cebulj che con 7 punti regala l'1-1 a Ravenna. Braccio di ferro anche nel terzo, quando i padroni di casa si mangiano il set point e alla fine cedono all'attacco di Casoli. La Cmc reagisce ancora grazie al ritrovato Klapwijk (due attacchi e due ace), va 8-3 con un break di 8-1 e poi dilaga. Nell'ultimo parziale è ancora Ravenna ad andare sopra ma spreca troppo e alla fine si arrende alla tenacia dell'Exprivia.

COPPA ITALIA, FINALE PERUGIA-PIACENZA

E' Perugia-Piacenza la finale della Coppa Italia di pallavolo che si giochera' domani (ore 17.30). Questi i risultati delle semifinali giocate oggi a Bologna: Lube Banca Marche Macerata- Sir Safety Perugia 2-3 (25-22, 18-25, 25-23, 23-25, 9-15) Copra Elior Piacenza - Diatec Trentino 3-1 (25-23, 24-26, 25-19, 25-21)