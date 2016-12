Volley, A1 femminile: colpo Busto Arsizio, Novara ko

Colpo di Busto Arsizio nell'anticipo della sesta giornata di ritorno della serie A1 femminile di volley. Le ragazze di Carlo Parisi si impongono fuori casa con un netto 3-0 (23-25, 22-25, 17-25 i parziali a suo favore). In classifica la Unendo Yamamay si avvicina proprio a Novara che subisce la prima sconfitta dopo tre successi di fila, resta al quinto posto con 27 punti e vede le avversarie portarsi a -1 in graduatoria.

A vantaggio di Marcon e compagne hanno pesato i 25 errori commessi dalle piemontesi. Un'ottima Ortolani ha sostenuto Busto nel primo set, chiuso al fotofinish da un muro della Arrighetti. La centrale genovese, premiata MVP dell'incontro, è stata assoluta protagonista anche del finale del secondo parziale, vinto in rimonta dalla Yamamay (da 20-15 a 22-25), grazie ancora ai muri della numero 13 e ad uno straordinario exploit di Buijs (10 punti nel set).

Nel terzo set Parisi ha trovato le giuste risposte anche dal nuovo assetto tattico con Bianchini nel ruolo di opposto e Spirito sempre dentro in seconda linea, mentre Novara è sembrata spegnersi forse troppo presto e ha ceduto definitivamente. Qualche numero per finire: Arrighetti, davvero a proprio agio con Wolosz, è stata la top scorer con 16 punti (5 muri), seguita da Buijs, partita così così ma ottima dal secondo parziale (15 punti, 40% finale). Per Novara, che ha provato diverse soluzioni tattiche durante la partita, bene Rosso con 18 punti e il 40% offensivo. Non lo dicono i numeri, infine, ma Giulia Leonardi si è distinta per alcune grandi giocate in difesa: da ricordare quella del 10-10 del secondo set.