Volley, A1 femminile: Piacenza non sbaglia

Piacenza vince 3-0 (19-25, 22-25, 17-25) sul campo della Openjobmetis Ornavasso senza grossi patemi, trascinata dagli 11 punti di Lucia Bosetti e dai 14 di Robin De Kurijf. La Imoco Volley Conegliano si aggiudica il big match di giornata sul campo della Liu Jo Modena per 3-1 (19-25, 21-25, 28-26, 23-25): sotto 2-0, le padrone di casa hanno un sussulto d'orgoglio e forzano la gara al quarto set ma lì le venete chiudono i conti. 18 punti di Nikolova più decisivi dei 18 di Piccinini e Rousseaux per le emiliane. La Foppapedretti Bergamo passa 3-1 (16-25, 25-23, 17-25, 23-25) sul campo della Banca di Forlì. Sugli scudi Sara Loda, 20 punti per le orobiche. La Igor Gorgonzola Novara si impone 3-1 (18-25, 18-25, 25-20, 23-25) in casa della Ihf Frosinone e si porta ad un solo punto da Modena in classifica. Valeria Rosso, 20 punti, e Kelly Murphy, 18, oscurano un'ottima Simona Gioli (18). Sul velluto la Pomì Casalmaggiore che travolge la Robur Tiboni Torino 3-0 (25-23, 25-19, 27-25) con 23 punti di una favolosa Valentina Zago.