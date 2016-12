Volley, Nazionale: Bonitta torna ct dell'Italdonne

Marco Bonitta è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana femminile di volley. Per la precisione è un ritorno visto che l' attuale allenatore della GS Costa Ravenna di A1 maschile, aveva guidato l' Italdonne dal 2001 al 2006 conquistando il titolo Mondiale 2002 e due argenti europei nel 2001 e nel 2005. Lascia dopo solamente un anno Marco Mencarelli: per lui un deludente sesto posto agli ultimi Europei.

E' stato il presidente della federazione Carlo Magri ad annunciare il ritorno di Bonitta: "Ho trovato nei dirigenti di Ravenna una piena disponibilità nei confronti del nostro progetto per la panchina della nazionale femminile. Toccherà a Marco Bonitta guidare le azzurre nel Mondiale che stiamo organizzando. La nostra, nei suoi confronti, è stata una scelta ponderata e convinta, valutando i risultati raggiunti in passato alle guida della nazionale femminile, che ha condotto alla vittoria del Mondiale 2002 e nelle ultime stagioni della juniores maschile". Bonitta resterà alla guida dell'Italdonne fino a dopo le Olimpiadi di Rio 2016 ma la priorità sono i Mondiali di quest'anno in casa con la finale al Forum di Assago in ottobre.