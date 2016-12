Volley, A1 femminile: Piacenza non sbaglia, cade Modena

Piacenza e Bergamo rispondono a Conegliano. Dopo il successo delle venete nell'anticipo della quarta giornata di ritorno dell'A1 femminile di volley, la Rebecchi supera 3-1 Frosinone e si riporta a +6 in classifica. Vince in quattro set anche la Foppapedretti, che piega Busto Arsizio e scavalca al terzo posto Modena, battuta 3-1 a Novara. Ancora una sconfitta per il fanalino di coda Forlì, travolto 3-0 in casa da Ornavasso.