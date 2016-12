Volley, A1: Piacenza vince ancora, Latina spazzata via

Piacenza suona la nona. Al PalaBanca , nell’anticipo della 18.a giornata di A1, la Copra Elior supera l' Andeoli Latina con un netto 3-0 (25-22, 25-15, 26-24) e conquista così la vittoria consecutiva numero nove in campionato: match dominato dai biancorossi che adesso sono ad un solo punto dalla vetta della classifica, occupata da Macerata. Diversa la situazione dei pontini, penultimi in graduatoria e alla terza sconfitta di fila.

Piacenza, ancora imbattuta nel girone di ritorno, non riesce a scavare subito un divario tra sé e l'Andreoli: la battute di Simon mettono in difficoltà la ricezione di Latina, che riesce comunque a restare in partita sino al 15-15, fin quando cioè il cubano inizia ad imporsi anche a muro, regalando il primo set ai padroni di casa. Secondo parziale tutto di marca Copra Elior, abile a scappare sul 16-8 per poi chiudere con dieci punti di vantaggio. Decisamente più equilibrato il terzo set dove i pontini trovano in apertura un parziale di 4-0 e allungano sino a 3-8, costringendo Piacenza alla rimonta: gli ace di Starovic e Simon, oltre al muro di Le Roux, valgono l'aggancio (17-17), ma l'Andreoli non molla e torna avanti (20-23). Tre break di Simon riportano l'equilibrio, prima che Le Roux metta la palla a terra e faccia scendere i titoli di coda sull'incontro.