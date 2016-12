Volley, Coppa Italia donne: Piacenza e Bergamo in finale

Sarà Piacenza-Bergamo la finale di Coppa Italia 2014 di volley femminile. Nel penultimo atto delle Final Four, in corso di svolgimento al PalaVerde di Treviso, la Rebecchi Nordmeccanica, campione in carica, batte con un netto 3-0 Busto Arsizio , trionfatrice due anni fa nella manifestazione. Le ragazze di Caprara potranno dunque difendere il titolo contro la Foppapedretti , che nell'altra semifinale stende Modena 3-1.

Tutto facile per Piacenza che, nella prima gara di giornata, si impone 25-17, 25-20, 25-11 sulla Unendo Yamamay, tenendo in mano le redini della gara dall'inizio alla fine. La migliore in campo nelle emiliane è Floortje Meijners che chiude con 21 punti (54% in attacco, 3 muri, 4 aces), ma anche Lise Van Hecke e Robin De Kruijf mantengono percentuali sopra il 60%. A Busto Arsizio, che dopo due set a testa alta crolla nel terzo, non basta la buona vena di Anne Buijs, unica tra le farfalle ad andare in doppia cifra (13 punti e 35% offensivo).

Ben più equilibrata l'incontro tra Bergamo e Modena, con le Foppapedretti che alla fine passa in finale col punteggio di 25-23, 17-25, 25-21, 28-26. Equilibritassimo il primo parziale - vinto al fotofinish dalle ragazze di Lavarini - e l'inizio del secondo, fin quando la Liu Jo mette il turbo e pareggia il conto dei set. Nel terzo torna l'equlibrio, ma le scatenate Folie e Diouf, oltre ad una Enrica Merlo che dà spettacolo nei recuperi, riportano avanti Bergamo. Nell'ultimo set Modena prova in tutti i modi a trascinare il match al tie-break, ma la classe di Diouf e Blagojevic regalano ai vantaggi la finale alla Foppapedretti.