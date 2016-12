Volley, A1 femminile: tutto facile per Piacenza

La Rebecchi Nordmeccanica soffre nei primi due set sul campo della Pomì, il PalaFarina di Viadana, ma poi, una volta sul 2-0, chiude senza patemi nel terzo: bene le olandesi De Kruijf e Van Hecke, 15 e 11 punti, e Lucia Bosetti, 11 anche per lei alla fine. Per Casalmaggiore non bastano i 18 di Valentina Zago.



L'Unendo Yamamay non ha problemi contro la Openjobmetis a Busto Arsizio, trascinata dai 15 punti di Valentina Arrighetti e dai 13 di Anne Buijs. Risolve la pratica in poco più di un'ora la Igor Gorgonzola contro la Robur Tiboni allo Sporting Palace di Novara: Valeria Rosso e Kelly Murphy sugli scudi con 17 punti. In classifica Piacenza comanda con 33 punti davanti a Modena, 28, e Conegliano, 27.