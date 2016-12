Volley, A1: Piacenza espugna Cuneo, tonfo Trento

Piacenza era chiamata al riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions League, e gli uomini di Monti hanno subito risposto all'appello: è Luca Vettori con 29 punti a trascinare la Copra al 2-3 (28-30, 29-27, 25-22, 23-25, 10-15) del PalaBreBanca, gli emiliani salgono così a 38 punti e consolidano il secondo posto in classifica. In testa da inizio stagione c'è Macerata, che anche stasera ha fatto un sol boccone della malcapitata Vibo Valentia: autoritario il 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) inflitto alla Tonno Callipo, con Zaytsev sugli scudi (15 a referto).

Chi non riesce a rialzarsi dall'eliminazione dalla Champions è invece Trento, che dopo aver lasciato strada in settimana al Belgorod concede un 3-0 (25-27, 19-25, 22-25) anche a Modena, ora in ottava piazza a quota 22 punti. Al terzo posto, in precedenza occupato dalla Diatec, sale invece Perugia: la Sir Safety batte Molfetta 3-1 (25-12, 25-20, 29-31, 32-30) e prova a mettersi nella scia di Piacenza. Nelle altre due gare di giornata Verona passa al tie break a Latina e Ravenna sconfigge 3-1 Città di Castello.