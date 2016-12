Volley, A1 femminile: Modena e Bergamo volano

Nella terza giornata di ritorno del campionato A1 di volley femminile successo netto per 3-0 (25-15, 25-20, 25-18) della Liu Jo Modena in casa contro il Banco di Forlì . Con questa vittoria le emiliane salgono al secondo posto in classifica con 28 punti, uno in meno di Piacenza impegnata domani sul campo di Casalmaggiore . La Foppapedretti Bergamo chiude invece sul 3-1 (25-18, 25-21, 23-25, 25-16) la gara contro Frosinone in trasferta.

Partita senza storia al PalaPanini con Modena che domina l’incontro chiudendo in 3 set. Migliore giocatrice della serata è Samanta Fabris che mette a segno ben 21 punti. Forlì resiste solo nel secondo parziale ma deve arrendersi alla strapotenza delle avversarie.

Quinto successo consecutivo per Modena che sale al secondo posto a due lunghezze da Piacenza e nel prossimo turno giocherà sul campo di Novara.

Qualche difficoltà in più, invece, per Bergamo che batte 3-1 Frosinone in trasferta grazie anche alla straordinaria prestazione della solita Valentina Diouf, autrice di ben 33 punti. Sara Loda ne mette 20 mentre alle padrone di casa non bastano i 17 di Ann Rachael Kidder e di Veronica Angeloni. Successo che porta la Foppapedretti al quarto posto a quota 23. Frosinone penultima a 6 punti, 2 in più del fanalino di coda Forlì.