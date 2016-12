Volley, Champions League: Trento eliminata, festa Belgorod

Niente da fare per Trento. Nel ritorno dei playoff 6 di Champions League di volley la Diatec subisce un secco 3-0 (25-15, 25-20, 25-22) dal Belgorod in casa e perde così la possibilità di approdare alle Final Four che si disputeranno ad Ankara, in Turchia. Non c'è mai partita al PalaTrento: i russi confermano la superiorità messa in mostra all'andata, vinta 3-0. E' dal 2007 che l'Italia non porta una squadra nelle Final Four di Champions.