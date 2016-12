Volley, A1 femminile: Conegliano vola, Busto in scioltezza

Con tre gare odierne si completa il quadro della seconda giornata di volley A1 femminile . Conegliano vola al secondo posto a quota 27 dietro Piacenza (30) battendo in 3 set (molto combattuti) la Igor Gorgonzola Novara. Successo casalingo anche per Busto Arsizio che sconfigge 3-0 il fanalino di coda Forlì e sorpassa Novara in quinta piazza. La Openjobmetis Ornavasso , infine, vince 3-0 la sfida nelle retrovie con la Ihf Volley Frosinone.

Il match sicuramente più equilibrato è quello di Conegliano con la Imoco Volley costretta agli straordinari per avere la meglio su Novara. Il risultato, però, deve essere valutato alla luce dei punteggi dei 3 set (25-23, 26-24, 31-29). In particolare, nell'ultimo parziale, le ragazze di coach Pedullà sono sempre state in vantaggio. La Igor Gorgonzola è costretta però ad arrendersi nonostante i 22 punti di Kelly Murphy, top scorer della gara.

Senza storia invece la sfida tra la Yamamay Busto e la Banca di Forlì. In questo caso i parziali dei set (25-17, 25-16, 25-17) parlano chiaro. Grande prova di Francesca Marcon, autrice di 14 punti. L'ultimo incontro, tra la Openjobmetis Ornavasso e la Ihf Volley Frosinone ha visto la vittoria sempre per 3-0 delle piemontesi (26-24, 25-18, 25-22). L'unica nota positiva per le ragazze di coach Martinez sono i 18 punti di Simona Gioli.