Volley, ASICS sceglie Valentina Arrighetti

Valentina Arrighetti ha dichiarato: “Essere testimonial per il brand che più di altri ha confermato la propria leadership nel volley in Italia è una grande responsabilità, ma soprattutto una importante opportunità di crescita. Mi alleno per migliorare e scendo in campo per vincere: sono sicura che insieme ad ASICS taglieremo dei traguardi importanti".

L’Amministratore Delegato di ASICS Italia, Luca Bacherotti, ha commentato: “Valentina Arrighetti è una grande atleta con una presenza in campo unica ed una determinazione che riflette le ambizioni di ASICS nella ricerca di una crescita costante nel mondo del volley. Abbiamo una lunga storia di innovazione nelle calzature e siamo onorati di avere nella nostra squadra una giocatrice di questo livello".