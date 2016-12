Volley, A1 femminile: super Conegliano, Frosinone si arrende

Tutto fin troppo facile per Conegliano che, nella prima giornata di ritorno del campionato A1 di volley femminile vince sul campo di Frosinone per 3-0 col punteggio di 25-15, 26-24 e 25-7. Straordinario momento di forma per la Imoco Volley che, con la quarta vittoria consecutiva, sale momentaneamente al primo posto in classifica assieme a Piacenza, impegnata domani a Forlì, mentre Frosinone resta penultima a quota 6.