Volley, A1: Città di Castello corsara a Modena

Colpaccio di Città di Castello nella 15esima giornata della regular season della A1 di volley maschile. L'Altotevere batte in appena 3 set Casa Modena al PalaPanini col punteggio di 25-20, 25-23, 25-22 . Ottimo momento di forma per la squadra umbra che conquista la sua terza vittoria consecutiva. In classifica generale Città di Castello sorpassa proprio Modena portandosi al sesto posto a quota 20, un punto in più degli emiliani.