Volley, A1: Perugia fa il colpo, Macerata ko

E' Atanasijevic il grande protagonista del successo di Perugia. Lo schiacciatore serbo realizza 31 punti nel successo contro Macerata, a cui si aggiungono i 20 di Petric. La Lube cala nei due set finali, non bastano i 24 punti di Zaytsev e i 20 di Kurek.

In classifica si riduce a tre punti il margine di Macerata su Piacenza, che si impone 3-1 in casa contro Modena con 22 punti di Simon Aties: 29-27 25-22 17-25 26-24 i parziali a favore della Copra Elior. Tutto facile per i campioni d'Italia della Diatec: Trento passa 3-0 sul parquet di Molfetta con il punteggio di 19-25 17-25 23-25 (8 punti a testa per Birarelli, Solè, Batista e Sokolov), sale a 31 punti e consolida il terzo posto in classifica.