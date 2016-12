Volley, Champions donne: black out Conegliano, Omsk ai Playoff 6

Parte forte Conegliano, che balza sul +5 (5-10), ma poi subisce un doloroso parziale di 8-0: l'Omichka rimane in testa per tutto il parziale e sfrutta un'incomprensione nella metà campo gialloblù per scrivere l'1-0. Equilibrio ad inizio del secondo set, poi sale in cattedra Carrillo che firma l'allungo siberiano (16-10): uno strappo che le Pantere non riescono più a ricucire. Diverso il terzo set, con l'Imoco aggrappata all'Omichka fino alla fine e in grado di confezionare la prima palla set dell'incontro (23-24): Mammadova annulla e le padrone di casa, alla quarta occasione, spingono la gara al golden set. Si parte ancora nel segno di Carrillo e Yureva (vera MVP del match con 19 punti, il 58% in attacco e 6 muri), che firmano subito il 7-2. Conegliano torna sul 5-8, ma il tentativo di rimonta si ferma sull'errore al servizio di Nikolova e l'attacco fuori della stessa bulgara: Omsk ai Playoff 6.