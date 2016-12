Volley, Champions donne: Piacenza eliminata

Piacenza dice addio all'Europa. La Rebecchi Nordmeccanica cede in quattro set contro Zurigo nella gara di ritorno dei playoff a 12 della Champions League e, in virtù della sconfitta per 3-1 nell'andata sul campo delle svizzere, saluta la manifestazione. Al Palabanca la Volero si impone con il punteggio di 22-25 25-18 25-20 25-19 e centra la qualificazione ai playoff a 6. Le speranze dell'Italia in Europa ora sono riposte in Conegliano.