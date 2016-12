Volley, A1 femminile: colpaccio Modena, agganciata Piacenza

L'Imoco si sbarazza con buon piglio di Busto Arsizio nell'altra gara di cartello della giornata: non c'è mai partita al PalaVerde, le padrone di casa travolgono 3-0 (26-24, 25-11, 25-22) la Yamamay e la staccano ulteriormente in classifica.

3-0 (29-27, 25-19, 25-20) anche per Bergamo contro Ornavasso: dopo un primo set più complesso del previsto le ragazze di Lavarini prendono il largo, terzo posto ad una vittoria dal nuovo tandem di testa anche per loro.

Termina 3-0 (25-21, 26-24, 35-33) anche la sfida tra Urbino e Frosinone.